Alpkäse ist seine Leidenschaft: Heinz Reischmann verkauft mit 80 Jahren noch Käse in Lindenberg

Heinz Reischmann aus Lindenberg ist 80 Jahre alt. Dennoch verkauft er an jedem Wochenende in Lindenberg Käse. Was ihn antreibt.

06.11.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Die „Liebe zum Käse“ sei seine primäre Motivation, sagt Heinz Reischmann. Denn die Frage, warum er als 80-Jähriger seit kurzem wieder an jedem Wochenende in der Einkaufspassage in Lindenberg Käse verkauft, stellt sich zwangsläufig. Des Geldes wegen tue er das nicht, versichert Reischmann. Im Gegenteil: „Ich bin froh, wenn es Null-null aufgeht“.

Reischmann hat Ausbildungen als Molkereimeister und Kaufmann. 25 Jahre war er in Führungspositionen in der Molkereibranche tätig, weitere 25 Jahre als selbstständiger Sanierer. Und als er in Rente ging, engagierte er sich als ehrenamtlicher Berater – und das weltweit. Zahlreichen Unternehmen in der Branche hat er wieder auf einen wirtschaftlich erfolgreichen Weg geholfen.

Heinz Reischmann aus Lindenberg: Im Sommer in Mellatz, im Winter in Lindenberg

Und obgleich er inzwischen seinen 80. Geburtstag feiern konnte: Die Füße hochzulegen und nichts zu tun, das liege ihm nicht. Auch suche er den Kontakt zu den Menschen. Und so verkauft er, meist zusammen seiner Ehefrau Gerlinde, in den Sommermonaten in Mellatz Alpkäse. Und den bietet er nun seit kurzem auch wieder in der Lindenberger Einkaufspassage an. Etwas versteckt ist seine „Kombüse“, wie er den Verkaufsstand unterhalb der Treppe im Untergeschoss nennt. „Laufkundschaft“ gäbe es hier zwar wenig, sagt Reischmann. Aber er könne für seine zahlreichen Stammkunden da sein, die auch im Winter nicht auf den Käsegenuss verzichten können.

Käse von Deutschlands höchster Sennalpe

Im Angebot hat der 80-Jährige ausschließlich Käse von der Hochalpe Schlappold. Sie ist unweit der Mittelstation der Fellhornbahn bei Oberstdorf gelegen und zugleich Deutschland höchstgelegene Sennalpe. „Die Kühe essen nur Kräuter und Gras. Mehr Natur geht nicht“, sagt Reischmann voller Überzeugung. Vor allem Hart-, aber auch Weichkäse sowie einen Schinken bietet er von dort an.

Lesen Sie auch Video: Lindenberger singt jeden Tag für seine Nachbarn

Als er den geschlossenen Verkaufsstand im vorigen Jahr entdeckte, suchte er den Kontakt zum Besitzer der Einkaufspassage und war sich mit ihm schnell einig. Nun ist Reischmann dort bis zum Frühjahr wieder an jedem Freitag von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr zum Verkauf. Im Dezember gibt es zwei Ausnahmen: Dann nämlich will er auch die Besucher des Weihnachtsmarktes beim Scheidegger Skywalk vom Alpkäse überzeugen und verkauft ihn dort.

Und auch Zeit für einen Urlaub sei heuer geblieben, sagt der 80-Jährige. Für eine Woche ging es nach Ibiza. „Das war schön, aber dann hat es mir auch gereicht“ –und es zog ihn wieder zu „seinem“ Käse ins Allgäu.

Lesen Sie auch

Käse- und Gourmetfest in Lindenberg: Umfrage zum Thema Genuss und Kosten