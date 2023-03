Als Ferris in Lindau verhaftet wurde: „Ich habe mit Sicherheit übertrieben“

Der Rapper Ferris spricht im Interview über Drogen, seine Verhaftung in Lindau und darüber, wie es für ihn ist, in diese Stadt zurückzukehren.

02.03.2023 | Stand: 16:12 Uhr

Sascha Reimann kommt mit seiner Autobiografie „Ferris - Ich habe alles außer Kontrolle“ nach Lindau. In dem Buch gibt es auch eine Passage, die in Lindau spielt. Denn dort wurde der Rapper, der seine Karriere in den 1990er-Jahren unter dem Künstlernamen Ferris MC gestartet hat, mal verhaftet. Im Interview mit Barbara Baur spricht er darüber, was das bei ihm ausgelöst hat, wie sich sein Leben seither verändert hat - und wie es ihm geht, wenn er an den Ort seiner Verhaftung zurückkehrt.

Rapper Ferris über seine Verhaftung in Lindau

Herr Reimann, Sie haben zusammen mit Ihrer Frau eine Autobiografie geschrieben. Warum war es Ihnen wichtig, sich so zu offenbaren?

Sascha Reimann: Offenbarung findet ja auch in meiner Musik und in meinen Texten statt. Im Buch hatte man die Möglichkeit, mehr auf bestimmte Situationen einzugehen - was beim Songs schreiben eher komprimiert werden muss.

Welche Botschaft haben Sie?

Reimann: Ich habe als junger Mensch angefangen mit Musik. Da ging es mir nicht um Botschaften, eher darum, ein Gefühl zu transportieren. Die Botschaften kamen zwar mit den Jahrzehnten dazu, aber im Endeffekt geht es mir auch heute noch so, dass die Emotionen an erster Stelle stehen bei mir. Etwas aus Liebe und Leidenschaft zu machen. Vielleicht ist das auch meine hauptsächliche Botschaft, ohne es als Botschaft zu kennzeichnen.

Anders als viele andere Menschen sprechen Sie offen über die Tiefpunkte Ihres Lebens. Über einen würde ich mich gerne mit Ihnen unterhalten. Sie sind mal in Lindau verhaftet worden. Was ist damals passiert?

Reimann: Genau diese Kapitel meines Lebens werden im Buch beschrieben. Da steht zwar Landau - wir mussten manche Namen und Orte ändern - aber gemeint war Lindau im Jahre 1995. Ich habe, um meinen Eigenbedarf zu decken, gedealt. Auch wenn ich auf Tour war. In Lindau habe ich dummerweise an einem kleinen Bruder von einem Polizisten, der zufällig in zivil da war, verkauft. Nach unserem Auftritt wurde ich verhaftet und hatte noch eine größere Menge im Auto versteckt.

Wie ging es nach der Verhaftung weiter?

Reimann: Ich wurde wieder freigelassen. Ob die Ware gefunden wurde oder nicht, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Zumindest sollte mir zwei Jahre später, 1997, eine Vorladung zum Gericht überreicht werden. Da ich nirgends mit festem Wohnsitz gemeldet war, wurde daraus ein Haftbefehl und 1999 haben sie mich bei einer Verkehrskontrolle (in Hamburg, Anmerkung der Redaktion) gepackt. Ich war ohne Führerschein und ohne Helm mit einem Moped unterwegs.

Sie kamen dann direkt ins Gefängnis. Was hat die Haft in Ihnen ausgelöst?

Reimann: Psychische Probleme. Im Prinzip saß ich für etwas in U-Haft, ohne zu wissen wie lange, wofür man normalerweise nicht in U-Haft kommt. Diese Machtlosigkeit und Freiheitsberaubung hat mich dann noch zwei bis drei Jahre beschäftigt.

Ferris erzählt von Drogen und Gefängnis

Rapper Ferris bei einem Auftritt in Basel. Bild: Georgios Kefalas. dpa

Was haben die Drogen mit Ihnen gemacht?

Reimann: Das kann man nicht einfach so beantworten. Ich versuche auf jeden Fall, die Drogen weder zu verherrlichen noch zu verteufeln. Ich habe mit Sicherheit übertrieben und viel zu früh angefangen. Allerdings habe ich auch vor meinem 30. Lebensjahr mit den harten Drogen wieder aufgehört und seit meinem 32. Lebensjahr kiffe ich nicht mal mehr.

Wie geht es Ihnen heute?

Reimann: Sehr gut. Ich habe nicht mehr oder weniger Probleme als jeder andere Mensch auch. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Irgendwann kommt jeder Mensch an einen Punkt, wo er nicht mehr seine Traumata verdrängen kann, und dann heißt es verarbeiten oder sich so weit wegschießen, bis man den Weg zurück nicht mehr findet.

Musikalisch hat sich bei Ihnen viel verändert. Wo stehen Sie jetzt und was erleben die Besucher bei Ihren Konzerten?

Reimann: Einen fokussierteren Künstler. Der mehr Power hat als in jungen Jahren. Aber verändert hat sich nicht viel - eher weiterentwickelt. Ich war noch nie jemand, den man in eine Schublade stecken konnte.

Am 4. März sind Sie in Lindau. Wie wird es für Sie sein, nach Lindau zurückzukommen, an den Ort, an dem Sie verhaftet wurden?

Reimann: Das ist irgendwie lustig. Ich war aber zwischenzeitlich schon ein paar mal wieder in Lindau. Ich habe keine Flashbacks bezüglich der Verhaftung.

Worauf sich das Publikum freuen darf

Sie bringen Ihr Buch, aber auch Musik mit. Was erwartet das Publikum?

Reimann: Also bezüglich des Buches weiß ich nicht, was uns alle erwartet. Vielleicht lese ich was vor und man unterhält sich im Anschluss darüber. Vielleicht stelle ich mich einfach nur den Fragen. Oder wir trinken alle was und quatschen einfach, um dann am Abend noch mehr zu trinken, während ich Techno-Mukke auflege. Im Prinzip geht es darum, eine gute Zeit zu haben.

Zur Person Ferris:

Sascha Reimann (49) ist Musiker und Schauspieler und stammt aus Bremen. Bekannt wurde der Rapper in den 1990er–Jahren als Ferris MC. Zusammen mit Afrob veröffentlichte er „Reimemonster“, einen der großen Hits des Hip Hops der 90er. Das MC seines Künstlernamens legte er später ab. Zwischen 2008 und 2018 war er unter dem Namen Ferris Hilton Teil der Band Deichkind. Aktuell ist er Mitglied der Formation Missglückte Welt und DJ.

Seine Autobiographie „Ferris — Ich habe alles außer Kontrolle“ hat er zusammen mit seiner Frau Helena Anna Reimann 2022 veröffentlicht. Das Paar lebt mit den gemeinsamen Kindern in Hamburg. Am kommenden Samstag, 4. März, tritt Ferris im Club Vaudeville in Lindau auf. Er spricht zuerst über seine Autobiographie, später legt er auf. Einlass zum Vortrag ist um 19.30 Uhr, Einlass zur Party um 22 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

