Als Lindauer an ihre Hüte blau-weiß-rote Revolutionszeichen steckten

Der Historiker Karl Schweizer erläutert die Folgen der Französischen Revolution für Lindau. Von rebellierenden Bauern, französischen Besatzern und mancher neuen Sitte.

18.10.2021 | Stand: 15:19 Uhr

Ihre letzte Phase in „Reichsstadtherrlichkeit“ hat die Stadt Lindau vor 225 Jahren erlebt. Nachdem die Französische Revolution ab 1789 viele Änderungen in Mitteleuropa angestoßen hatte und alte Machtverhältnisse sich veränderten, verlor auch Lindau durch den „Reichsdeputationshauptschluss“ zu Regensburg 1802 seine Eigenschaft als langjährige Reichsstadt. Der Lindauer Historiker Karl Schweizer beschreibt diese turbulente Zeit in der Inselstadt:

Das revolutionäre Frankreich wehrte sich gegen die angreifenden alten europäischen Adelsmächte ab 1792 durchaus erfolgreich. Auf die Nachricht hin, dass französische Soldaten bei Hüningen den Rhein überschritten hatten, flüchteten im Juni 1796 die neue adelige Äbtissin des Lindauer Frauenklosters, Anna Freiin von Ulm-Langenrhein, sowie die verbliebenen sechs Nonnen aus der Stadt.

Erst plündern österreichische Soldaten, dann kommen die Franzosen

Plünderten am 5. August kaiserlich-österreichische Soldaten das Lindauer Zeughaus, kamen tags darauf die ersten französischen Offiziere in die Stadt. Der anhaltende Kriegszustand führte auch zu einer empfindlichen Teuerung aller Lebensmittel. Im September rebellierten Vorarlberger sowie Lindauer Bauern gegen ihre bisherigen Abgaben an den größten städtischen Grundbesitzer, das Heilig-Geist-Spital, sowie gegen die Belastungen durch die ewigen Kriegshandlungen innerhalb der Stadtmauern allgemein. Doch wurden sie vom kaiserlich-habsburgischen Kommandanten bald wieder gewaltsam aus der Stadt vertrieben und bestraft.

Die Lindauer Chronik widmet diesem Aufbegehren später folgende rechtfertigende Sätze: „Da auch die Bauern im Bregenzischen, in Dornbirn und die Wälder (Bauern des Bregenzer Waldes, Anmerkung der Redaktion), und auch die in unserer katholischen Landschaft und die Wasserburger unsere Stadt, ob man gleich ihnen nichts zuleide getan und man an allem, was vorgegangen war, keine Schuld hatte, vielmehr jederzeit die Drangsale lindern, stark mitempfinden musste, mit Raub und Brand drohten, so wurde von hiesiger Obrigkeit alle Vorsicht beobachtet.“ Weiter heißt es in der Chronik: „Man ließ sehr wenige der Bauern in die Stadt herein und gab jedem eine Bedeckung mit (das bedeutet Bewachung, Anmerkung der Redaktion) und nach ihren Verrichtungen in der Stadt lieferte man sie wieder hinaus … Mehrere Tage hindurch wollten Wälder und Oberländer hereingelassen sein.“

Lindauer biedern sich der Französischen Republik an

Um sich mit den Offizieren der bald danach wieder einrückenden französischen Armee verständigen zu können, bestimmte der Stadtmagistrat (heute der Stadtrat) eine Kommission von angesehenen Handelsleuten und Bürgern, welche der französischen Sprache kundig waren. Opportunistisch ließ sich ein Teil der Lindauer Bürgermänner nun Kokarden in den Farben Blau-Weiß-Rot der Französischen Republik für ihre Hüte anfertigen.

Die Französische Revolution hatte auch in Lindau zur Folge, dass der alte Brauch verstärkt auflebte, Angehörige der städtischen Oberschicht, beziehungsweise Menschen, die sich auffallend stark in den Vordergrund zu drängeln versuchten, des Nachts heimlich mit handgeschriebenen und an den Haustüren oder Fensterläden befestigten Spottgedichten („Pasquillen“) zu kritisieren.

Bereits am Samstag, 20. Oktober 1795, war eine Frau, eine Soldatenmutter aus der benachbarten Grafschaft Montfort, mit einer Schandtafel, worauf „Ehrenschänderin“ zu lesen war, auf dem öffentlichen Marktplatz Lindaus eine Stunde lang gefesselt zur Schau gestellt worden. Sie hatte wiederholt über einige „höhere“ Bürgerstöchter kritische – jedoch damals völlig unstatthafte – Dinge geäußert und verbreitet.

Zusätzlich wurden nun sonntags in der Stadt und auf dem Festland Predigten über das Laster der Verleumdung gehalten, obrigkeitliche Worte verlesen und jedermann vor ähnlicher „Versündigung“ gewarnt.