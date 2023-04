Weil Pflegeheim schließt: Suche nach neuem Heimplatz macht eine Familie hilflos

Weil das Haus Iberg in Maierhöfen schließt, muss eine 93-Jährige das zweite Mal in zwei Jahren umziehen. Wo die anderen knapp 60 Bewohner unterkommen.

12.04.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Einen Platz im Pflegeheim zu finden, ist für Betroffene und ihre Familien eine riesige Herausforderung. Petra Renner hatte das nach monatelanger Suche geschafft. Doch nun schließt mit dem Haus Iberg in Maierhöfen das Heim – und Mutter Elfriede Haug muss mit 93 Jahren noch einmal umziehen. Eine extreme Last für beide Frauen. In Renners Zwei-Zimmer-Wohnung in Lindau war schon vor zwei Jahren nach dem plötzlichen Tod des Vaters kein Platz gewesen – doch die Suche nach einem Domizil gestaltete sich damals schon schwierig.

