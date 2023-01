Alter Mähroboter war abgebrannt: Lindenberg will Ersatz fürs Stadion kaufen

Warum sich das neue Gerät trotz 25.000 Euro hoher Anschaffungskosten lohnt und an wo die Stadt noch Geld in die Sport-Infrastruktur steckt

13.01.2023 | Stand: 05:43 Uhr

Die Stadt Lindenberg will heuer einen Mähroboter für die Pflege des Rasens im Austadion anschaffen, wo der FC Lindenberg seine Heimspiele austrägt. 25.000 Euro stehen dafür im Entwurf des Haushalts.

Brand zerstörte früheren Mähroboter

Das Gerät mäht den Rasen regelmäßig nach einem einprogrammierten Zeitplan. Die Stadt hatte bereits in der Vergangenheit einen Mähroboter eingesetzt, er war aber im Juli 2019 abgebrannt. Warum, ist unklar. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt den Kauf eines neuen Geräts noch aus Kostengründen verschoben.

Nach Ansicht der Bauverwaltung hat sich das Gerät aber bewährt. Es spare „Arbeit und Dünger“, sagte Frank Müller im Bauausschuss. Das sehr klein geschnittene Gras bleibt auf dem Rasen liegen und dient als Dünger.

Neuer Belag für Tartanbahn

Investieren will die Stadt auch in die Tartanbahn, genauer den Spritzbelag. Er ist knapp zehn Jahre alt und leide unter der UV-Strahlung, erklärte Bürgermeister Eric Ballerstedt. 50.000 Euro sind dafür vorgesehen. Eine größere Maßnahme steht in den nächsten Jahren ab. 2025 sind Sanierungsmaßnahmen an der Tribüne angedacht. 300.000 Euro stehen dafür im Finanzplan.