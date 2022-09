Mann würgt Opfer mit Elektrokabel und droht mit dem Tod - Haftstrafe für 35-Jährigen

Ein Streit um Geld ist in Lindau zwischen zwei Männern eskaliert. Der Täter trat dem 36-jährigen Opfer ins Gesicht und verletzt ihn mit einem Kabel schwer.

19.09.2022 | Stand: 21:34 Uhr

Weil er einen Schuldner zusammenschlug, gegen den Kopf trat und mit einem Elektrokabel würgte, ist ein Lindauer vom Kemptener Amtsgericht zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Das 36-jährige Opfer hatte sich laut Staatsanwaltschaft Geld vom Täter geliehen. Im Dezember vergangenen Jahres ging der 35-jährige Angeklagte zur Wohnung des Geschädigten, um das Geld zurück zu fordern.

Streit eskaliert: 35-Jähriger verletzt Mann schwer und bedroht ihn

Da der Schuldner aber nicht zahlte, begann der Angeklagte auf das Opfer einzuschlagen. Als der Mann am Boden lag, trat ihm der Täter zudem ins Gesicht und würgte ihn mit dem Kabel einer Steckdosenleiste. Das Opfer trug schwere Verletzungen unter anderem im Gehirn und am Kehlkopf davon. Zudem soll der Täter während des Verbrechens sein Opfer immer wieder beleidigt und mit dem Tod bedroht haben, was das Opfer den Umständen entsprechend auch ernst genommen habe.

Den Anklagepunkt der Beleidigung sah das Kemptener Amtsgericht in der Verhandlung als nicht eindeutig bestätigt. Der Schuldspruch lautete deshalb auf gefährliche Körperverletzung und Bedrohung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

