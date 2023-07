"Ich höre jetzt gerne auf" - Schulleiter der Mittelschule Lindenberg geht in den Ruhestand

Karl Heinz Giegerich war Schulleiter in Weiler und Lindenberg. Wieso die Mittelschule für die Gesellschaft so wichtig ist und was er rückblickend bedauert.

26.07.2023 | Stand: 18:07 Uhr

„Ich war gerne Lehrer und Schulleiter. Aber ich höre jetzt auch gerne auf“, sagt Karl Heinz Giegerich. Nach 40 Jahren im Schuldienst geht der Leiter der Mittelschule Lindenberg in den Ruhestand. An diesem Freitag ist sein letzter Schultag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.