An diesem Wanderparkplatz in Oberreute werden jetzt Gebühren fällig

Der Parkplatz in Oberreute ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen in die Natur. Die Gemeinde hat ihn erweitert. Nun werden dort Parkgebühren fällig.

02.06.2023 | Stand: 05:31 Uhr

Die Gemeinde Oberreute erhebt erstmals Parkgebühren. Betroffen ist der Wanderparkplatz an der Staatsstraße in Richtung Sulzberg in Höhe des Ortsteils Hinterschweinhöf. Vor Kurzem hat die Gemeinde ihn erweitert, Parkscheinautomaten aufgestellt und die asphaltierten Stellplätze markiert.

Das Wildrosenmoos ist ein beliebtes Wanderziel im Westallgäu

Das Wildrosenmoos liegt zwischen Oberreute und Sulzberg ( Vorarlberg). Es ist ein sehr beliebtes Wandergebiet. Bürgermeister Stefan Schneider spricht von einem „alljährlichen großen Besucherandrang“.

Deshalb – und um die Besucher besser lenken zu können –, hat die Gemeinde den Parkplatz erweitert. Im Zuge dessen hat sie auch eine Parkgebühr eingeführt. Zwei Euro werden als Tagesgebühr fällig, unabhängig von der Dauer, wie lange Wanderer ihren Wagen abstellen.

Schneider verweist als Begründung nicht nur auf die Kosten für den Parkplatz, sondern auch den Aufwand, der nötig sei, um das Wandergebiet zu pflegen. Der geringe Obulus sei mehr als gerechtfertigt, so der Bürgermeister.

Für die Parkgebühren hat die Gemeinde einen – solarbetriebenen – Automaten neben einer ebenfalls neuen Informationssäule installiert. Dort kann bar oder via Geldkarte bezahlt werden. Wer das nicht tut, riskiere eine kostenpflichtige Verwarnung, erklärt Stefan Schneider.

Mit der Allgäu-Walser-Card ist Parken gratis

Gäste parken mit der Allgäu-Walser-Card gratis. Bürger aus Oberreute können beim Gästeamt eine Jahres-Parkkarte abholen. Sie kostet 15 Euro. Nicht parken dürfen Wohnmobile. Deren Fahrer verweist die Gemeinde auf die Wohnmobilstellplätze am Freibad.

Die Gemeinde hat den Parkplatz in Hinterschweinhöf nicht nur erweitert, sondern auch die Stellplätze markiert. Das sei dringend notwendig gewesen, um für geordnete Verhältnisse zu sorgen, erklärt Schneider. Er weist in dem Zusammenhang auch auf Regeln und Verhaltensweisen hin, die in dem großen Moorwandergebiet gelten.

Selbstverständlich, so der Bürgermeister, dürfte es sein, dass dort Hunde angeleint werden und Radfahrer nicht direkt ins Moorgebiet einfahren. Entsprechende Hinweise finden sich auch auf der neuen Info-Säule an der Zufahrt zu dem Parkplatz. Dort sind auch Erklärungen zum Wildrosenmoos zu lesen.