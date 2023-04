Andy Warhol und die Sache mit der Suppe

Das Kunstmuseum Lindau präsentiert den Pop Art-Star Andy Warhol. Wie der Exzentriker aus Konsumwaren Kunstwerke machte, und was Prominente an ihm schätzten.

18.04.2023 | Stand: 15:44 Uhr

Am Anfang war die Suppe. Andy Warhol, 34 Jahre alt, hatte sich als Grafiker und Illustrator für Mode- und Lifestylemagazine schon einen Namen gemacht, doch die Auftragsarbeit genügte ihm nicht. Er verstand sich als Künstler und wollte eigenständige Ideen umsetzen. Motive fand er in Alltagsgegenständen, zum Durchbruch verhalf ihm eine Dosensuppe. 1962 malte er „Campbell’s Soup Cans“ verschiedener Geschmacksrichtungen mit Acrylfarben auf Leinwand. Die 32-teilige Bilderreihe bescherte ihm die erste Einzelausstellung in New York. Jetzt sind Suppen-Bilder von Andy Warhol in Lindau zu sehen. Das Kunstmuseum auf der Insel stellt den Pop Art-Star in der Ausstellung „Stars and Stories“ mit 100 Werken vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.