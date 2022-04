Angespannter Wohnungsmarkt: Scheidegg baut nun selbst

Scheidegg gründet Gesellschaft zum Bau von Wohnungen. Was im ersten Projekt geplant ist und wer vom Wohnraum profitieren kann.

03.04.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Die Gründung ist vollzogen: Der Markt Scheidegg hat eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gegründet. Ziel der GmbH ist es, eine „sichere, ökologische, nachhaltige und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung“ bereitzustellen. Im Klartext: Die Gesellschaft baut Wohnungen und vermietet zu sie vergleichsweise günstigen Konditionen. Als erster Schritt sind 40 seniorengerechte Mietwohnungen neben dem Seniorenheim St. Vinzenz geplant.

Der Gemeinderat Scheidegg hatte den Gesellschaftsvertrag Ende 2021 gut geheißen. Vorausgegangen waren intensive Beratungen. Ziel der Gemeinde ist es, etwas gegen die Wohnungsnot zu tun.

Achitektenwettbewerb läuft, nächstes Jahr geht's los

Als erstes Projekt ist der Bau von 40 seniorengerechten Mietwohnungen geplant. Dafür läuft ein Architektenwettbewerb. Im nächsten Jahr soll mit dem Bau begonnen werden. Entstehen soll sowohl sozial geförderter als auch frei finanzierter Wohnraum. Die GmbH hat eine Stammeinlage von 250.000 Euro, die die Gemeinde als alleinige Gesellschafterin stellt. Den Bau der Wohnungen will die GmbH auch über Kredite und Fördermittel finanzieren.

Scheidegg plant weitere Projekte

Der Markt denkt nach dem ersten Schritt an weitere Projekte. So könnten der GmbH laut Pfanner mittelfristig bis zu 100 Wohnungen gehören. Der Rathauschef ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugesellschaft. Deren Verwaltung übernimmt vorerst die GWG (Lindauer Wohnungsgesellschaft). Deren Chef Alexander Mayer wurde auch als Geschäftsführer der Scheidegger GmbH bestellt. „Wir können von der Erfahrung der GWG profitieren“, sagt Pfanner. Die GWG hat 1700 Wohnungen in ihrem Bestand.

