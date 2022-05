Mann schlägt nach Security-Mitarbeiter in Lindaupark mit Fäusten

Er schlug nach ihm und bedrohte ihn mit Fäusten: Ein 49-Jähriger hat einen Security-Mitarbeiter im Lindaupark attackiert und ihn bedroht - aus diesem Grund.

03.05.2022 | Stand: 13:40 Uhr

Ein 49-Jähriger ist am Samstagabend im Lindaupark in Lindau auf den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes losgegangen. Das teilte die Polizei erst am Dienstag mit. Der Mann wollte nach Angaben der Beamten gegen 19 Uhr in den Park gehen, obwohl er dort ein Betretungsverbot hat.

Security-Mitarbeiter lässt Mann nicht in Lindaupark

Ein Security-Mitarbeiter ließ den 49-Jährigen deswegen nicht hinein. Daraufhin versuchte der 49-Jährige, den Mitarbeiter zu schlagen, was ihm jedoch misslang. Im weiteren Verlauf drohte er dem Mitarbeiter mit weiteren Schlägen. Der 49-Jährige flüchtete, bevor die Polizei kam. Die Beamten konnten den Täter ermitteln. Gegen ihn leiteten sie nun ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung und Bedrohung ein.

