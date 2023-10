Nach Titel in der Königsklasse: Die „ewige Antje“ träumt vom Triple

Antje Sabautzki aus Lindenberg ist die dienstälteste Spielerin beim ECDC Memmingen. Die Stürmerin hat noch viel vor. Auch wenn um 6 Uhr der Wecker klingelt.

Man stelle sich vor: Die Fußballer des FC Bayern München gewinnen die Champions League, können das aber gar nicht großartig feiern, weil sie am nächsten Morgen im Büro sitzen müssen.

Was im Millionengeschäft Fußball absurd klingt, ist im Frauen-Eishockey Realität. Zumindest ist es Antje Sabautzki so ergangen. Die 33-Jährige aus Lindenberg hat mit dem ECDC Memmingen den EWHL-Super-Cup gewonnen. In dieser Sportart so was wie die europäische Königsklasse. Top-Mannschaften aus Österreich, Italien, Ungarn und Slowenien haben teilgenommen. Und natürlich aus der Schweiz. Der EV Zug war der Gastgeber des Finalturniers.

Antje Sabautzki spielt seit 2007 beim ECDC Memmingen

„Dieser Titel hat für uns einen ganz hohen Stellenwert. Das ist ein ganz anderes Niveau. Alle Mannschaften haben etliche Nationalspielerinnen“, sagt Sabautzki. Und gerade in der Schweiz gewinne das Frauen-Eishockey immer mehr an Bedeutung. „Die haben dort die gleiche Ausstattung wie die Herren“, sagt die Lindenbergerin.

Der Titel ging allerdings ins Allgäu. Der ECDC Memmingen hatte als amtierender Deutscher Meister am Supercup teilgenommen – und ihn zum zweiten Mal nach 2017 gewonnen. Eine große Party gab es allerdings nicht: „Schön wäre es gewesen. Wir mussten aber am nächsten Tag fast alle wieder zur Arbeit“, sagt Sabautzki. Auch bei der Industriekauffrau, die in Weiler bei der Hutfabrik Seeberger arbeitet, hat am nächsten Morgen um 6 Uhr der Wecker geklingelt – nur zwölf Stunden nach der Schlusssirene des Endspiels, das Memmingen mit 4:3 gegen MAC Budapest gewonnen hatte.

Wenn es nach Sabautzki geht, soll es nicht der einzige Titel in dieser noch jungen Saison bleiben. Im Gegenteil. Die vierfache Deutsche Meisterin (2016, 2018, 2019, 2023) ist immer noch erfolgshungrig. Ein Grund, weshalb sie in Memmingen auch eine weitere Saison hinhängt. Die 33-Jährige ist die Dienstälteste im Kader. Seit 2007 geht sie für den Bundesligisten aufs Eis. Mehr als 420 Pflichtspiele hat sie für ihn bestritten – und mit 342 Einsätzen in der Bundesliga steht sie auf Platz 3 in der ewigen Tabelle der höchsten deutschen Spielklasse.

Eishocley-Spielerin bekommt kein Geld für ihren Sport

Seit längerem schon entscheidet sie von Jahr zu Jahr, ob sie weitermacht. Schließlich ist der Aufwand groß. Fünfmal pro Woche fährt sie fast 60 Kilometer einfach zum Training oder zum Spiel. Geld bekommt sie dafür nicht. Kein Gehalt, keine Prämien, keine Benzinkosten. Die Lust am Sport und die Liebe zum Eishockey treibt sie an.

„Die letzte Saison war richtig geil, euphorisch und berauschend. Das war für mich noch mal wie ein Booster“, sagt sie. „Ich habe einfach richtig Bock.“ Vor allem auf weitere Titel. „Wir haben es in der letzten Saison nicht geschafft, das Triple zu holen“, bedauert sie. Die Kombination aus Meisterschaft, Pokal und europäischem Supercup – das gelang der Titelhamsterin noch nie. Diesen Traum will sie sich unbedingt erfüllen. Und der erste Baustein ist bereits gelegt.

Beim ECDC Memmingen ist die „ewige Antje“ nicht wegzudenken. Auch mit 33 Jahren hat die Stürmerin einen Stammplatz als Center in der dritten Reihe, die nicht zuletzt immer im ersten Powerplay auf dem Eis für Betrieb sorgt. Zugleich will sie ihre Erfahrung („ich habe viele Phase im Frauen-Eishockey miterlebt“) an die jüngeren Spielerinnen weitergeben. „Die eine oder andere schaut sich schon was ab oder fragt mal nach“, freut sie sich. Wir groß ihr Stellenwert ist, zeigt auch, dass Trainer und Manager sie in dieser Saison zur Co-Kapitänin ernannt haben.