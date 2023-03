Hohe Brandschutz-Auflagen machen Antonio-Huber-Schule in Lindenberg teurer

Die Hochbauarbeiten für die neue Antonio-Huber-Schule in Lindenberg beginnen. Wie die Kosten steigen und was nicht nur bei den Planern für Kopfschütteln sorgt.

06.03.2023 | Stand: 10:21 Uhr

In dieser Woche sollen die Hochbauarbeiten für die neue Antonio-Huber-Schule in Lindenberg beginnen. Mit dem Baufortschritt steigen auch die Kosten des Projektes. Sie bewegen sich auf die 20-Millionen-Euro-Grenze zu, wie Architekt Oliver Baldauf vom Büro Baumschlager Hutter Partners im Kreisausschuss schilderte. Das liegt zum Teil an den allgemein gestiegenen Baukosten, zum Teil aber auch an Auflagen in Sachen Brandschutz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.