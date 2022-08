Antonio Paturzo beim FC Lindenberg: "Ich will mindestens 20 Tore schießen"

Torjäger Antonio Paturzo ist zum FC Lindenberg zurückgekehrt. Wieso er mit 39 noch so unglaublich fit ist und was er vom Vergleich mit Cristiano Ronaldo hält.

13.08.2022 | Stand: 11:03 Uhr

Er ist so etwas wie der "Königstransfer" des FC Lindenberg: Antonio Paturzo ist zurück bei seinem Heimatverein. Zum Saisonauftakt der Kreisliga A erwartet die Mannschaft von Neu-Trainer Daniel Feistle gleich einmal den Aufsteiger TSV Stiefenhofen zum Derby (Sonntag, 14. August, 15 Uhr). Im Interview erzählt Paturzo, wie viele Tore er schießen möchte, wie er mit 39 noch so unglaublich fit ist und wieso er mit des Rolle als spielender Co-Trainer noch ein wenig fremdelt.Wie viele Anrufe und Anfragen haben Sie in der Sommerpause von Vereinen bekommen, die Sie verpflichten wollten?

