Apotheke in Bodolz sucht Personal – auf Portal für Ungeimpfte

Barbara Massag aus Bodolz inseriert auf "impffrei.work". Es gibt Kritik, die Apothekerkammer prüft den Fall - die Apothekerin dagegen wehrt sich.

Von Barbara Baur

07.12.2021 | Stand: 19:52 Uhr

Stellenanzeige mit Konfliktpotenzial: Barbara Massag, Inhaberin der See-Apotheke in Bodolz, hat auf einer Internetplattform inseriert, die ausdrücklich Ungeimpfte vermitteln will. Ihre Berufskollegen üben deutliche Kritik, die bayerische Landesapothekerkammer will den Sachverhalt jetzt prüfen. Doch Massag, die im Landkreis Lindau seitens der Landesapothekenkammer als Ansprechpartnerin für die Presse fungiert, fühlt sich zu unrecht an den Pranger gestellt. Für sie ist die Plattform nur eine unter vielen Jobbörsen.