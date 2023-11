Apotheken protestieren: zu viel Bürokratie, zu wenig Personal

Am Mittwoch protestieren viele Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg und schließen ihre Geschäfte. So sieht die Situation im Westallgäu aus.

21.11.2023 | Stand: 05:39 Uhr

Vor verschlossenen Apothekentüren stehen die Menschen in Wangen am Mittwoch. Alle fünf Apotheken in der Stadt bleiben an diesem Tag geschlossen – aus Protest. Hintergrund ist ein Protesttag, der in Bayern und Baden-Württemberg stattfindet. Gemeinsam protestieren Apothekerinnen und Apotheker für eine Erhöhung ihres Honorars, gegen zu viel Bürokratie, Personalmangel und Lieferengpässe. Im Westallgäu dagegen bleiben die meisten Apotheken geöffnet. Bereits im Juni hatten die Apotheken protestiert und viele haben für einen Tag ihre Geschäfte zugesperrt.

Die Betreiber der Apotheken in Wangen fahren am Mittwoch gemeinsam zu einer Demo nach Stuttgart. Wer dringend Medikamente braucht, wird über einen Notdienst in Leutkirch versorgt. Oder er kann ins Westallgäu fahren: Die Apotheken in Lindenberg und Umgebung haben weitgehend geöffnet. Doch auch sie machen, teils etwa mit Plakaten, auf die Protestaktion und die Anliegen aufmerksam.

Veit Ehrhardt über den Protest: Zwiespältige Sache

Mitmachen und die Apotheke schließen oder doch das Geschäft geöffnet lassen – „eine zwiespältige Sache“, sagt Veit Ehrhardt, der die Berg- und die Stadtapotheke in Lindenberg betreibt. Seine Frau Jenny Hsieh-Ehrhardt, die Inhaberin der Rochus-Apotheke in Wangen, nimmt am Streik teil.

Die beiden Apotheken in Lindenberg bleiben am Mittwoch geöffnet. Die Entscheidung ist Ehrhardt nicht leicht gefallen. „Es sind mehrere Gründe“, sagt er. Zum einen sei es ein schwieriges Jahr gewesen – da sei jeder Tag, an dem kein Geschäft gemacht werde, ein Problem. Zum anderen zweifelt er an der Sinnhaftigkeit der Proteste. „Ich bin mir nicht sicher, ob sie bei der Bevölkerung richtig ankommen“, sagt er.

Vergütung seit 2004 nicht mehr gestiegen

Die Sache an sich hält Ehrhardt für wichtig. So wurde etwa die Vergütung für die Beratung seit 2004 nicht mehr erhöht. Zwar sei immer wieder die Rede von einem Durchschnittseinkommen von 140.000 bis 160.000 Euro – doch richtig viel bleibe davon oft nicht übrig. „Apotheker sind eingetragene Kaufleute, wir haften mit unserem Privatvermögen und müssen mit unserem Verdienst auch alle Kredite bedienen.“

Als Problem sieht er auch, dass durch die Kostensteigerungen, die erschwerte Personalakquise und die Zunahme von Bürokratie der Beruf des Apothekers immer unattraktiver werde. „Wir haben hier noch eine einigermaßen gute Infrastruktur“, sagt er. Jedoch befürchte er, dass dies in zehn Jahren anders aussehen könnte.

