Hartnäckigkeit zahlt sich aus: Lebenshilfe erweitert Werkstatt in Lindau

Am Bodensee wird es bald mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geben. Auch ein Projekt in Heimenkirch kam bei der Mitgliederversammlung zur Sprache.

21.07.2023 | Stand: 10:59 Uhr

Bei der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe, Kreisvereinigung Lindau, ging es unter anderem um Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Konkret informierte Vorsitzender Jakob Steib über die Situation in der Werkstatt in Lindau, Thema war auch die Idee eines Inklusionscafés in Heimenkirch. Zur Sprache kamen zudem Spuren, die die Pandemie hinterlassen hat.

