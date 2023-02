Mitten in der Urlaubszeit: Der Arlbergtunnel wird im Sommer 2023 monatelang gesperrt

Der Arlbergtunnel in Österreich ist eine der wichtigsten Urlaubsrouten in Richtung Italien. Was Autofahrer zu Sperrung, Umleitung und Maut wissen müssen.

22.02.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Schlechte Nachricht für Urlauber und Tagesausflügler, die mit dem Auto über Vorarlberg in Richtung Tirol und weiter nach Italien wollen: Der Arlbergtunnel wird von April bis Oktober gesperrt. Was das für den Reiseverkehr im Sommer 2023 bedeutet – und worauf sich Autofahrer in Zukunft einstellen müssen.

