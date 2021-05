Krankenhaus: Asklepios-Klinik in Lindau bekommt neuen Kreißsaal

Der Betreiber des Krankenhauses will mehr rund 820.000 Euro investieren. Was noch geplant ist und wieso das Landkreis Lindau ein Wörtchen mitreden darf.

Im Lindauer Krankenhaus stehen Bauarbeiten an: Dieses Mal geht es Klinikbetreiber Asklepios vor allem um Modernisierungen. Die Wasserleitungen in dem 70 Jahre alten Klinikgebäude sind zum Teil recht marode, für die Gebäudesteuerung gibt es nach den Worten von Geschäftsführer Boris Ebenthal oft keine Ersatzteile mehr. Zudem sollen die drei Räume des Kreißsaals erneuert werden. Die große Mehrheit der Kreisräte hält die insgesamt 820.000 Euro, die Asklepios investieren will, für gut angelegtes Geld.