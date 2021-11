Asklepios-Klinik in Lindau: Besucher müssen einen 2G-Nachweis erbringen

Neue Regeln in der Asklepios-Klinik in Lindau: Ab Donnerstag müssen Besucher einen 2G-Nachweis erbringen und eine FFP2-Maske tragen. Aber es gibt Ausnahmen.

09.11.2021 | Stand: 15:55 Uhr

Die Asklepios-Klinik Lindau hat angesichts der gestiegenen 7-Tage-Inzidenz ihre Besuchsregeln angepasst. Ab Donnerstag, 11. November, müssen Besucherinnen und Besucher einen 2G-Nachweis erbringen sowie während des Aufenthalts eine FFP2-Maske tragen. Ein negativer PCR-Test oder Antigentest reichen dann für Besucher nicht mehr aus. Das hat die Klinik am Dienstag mitgeteilt.

Jeder Patient in der Asklepios-Klinik in Lindau darf einen Besucher für maximal eine Stunde am Tag bekommen

Zudem gilt: Jeder Patient darf einen Besucher für maximal eine Stunde an Tag bekommen. Besuche sind nur während der Besuchszeiten täglich von 14 bis 17.30 Uhr möglich. Ausnahmen gelten nur in besonderen Situationen, die in der Corona-Schutzverordnung genannt sind, beispielsweise bei Geburten, wenn Patienten im Sterben liegen oder für Eltern von Minderjährigen. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Haupteingang.

Lesen Sie auch: Wegen Corona: Krankenhaus Lindenberg erlässt wieder ein Besuchsverbot