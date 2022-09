Auf den Spuren der Schmuggler: Diesen Lauf veranstaltet der SV Oberreute

Der SV Oberreute lässt den „Walk & Run“ am 18. September unter neuem Namen neu aufleben. Was es damit auf sich hat und was es für die Teilnehmer gratis gibt.

05.09.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Für den SV Oberreute ist es ein Neustart nach der Corona-Zwangspause. Warum also nicht dem Kind einen neuen Namen geben? Der Sportverein hat diese Möglichkeit beim Schöpf gepackt. Aus dem „Walk & Run for Fun“ ist der „Oberreuter Schmugglerlauf“ geworden. Er findet am 18. September statt. „Im gleichen Stil, nur unter neuem Namen“, sagt Vorsitzender Martin Höbel. Das bedeutet unter anderem: Es gibt keine Zeitmessung, sondern es geht um „das Laufen als Erlebnis“, sagt er.

Der Sportverein hatte die Veranstaltung im Jahr 2011 aus der Taufe gehoben. Sie richtet sich einerseits an Nordic Walker, anderseits auch an Trailrunner. Daher auch der Name „Walk & Run“. Der Zusatz „for Fun“ machte deutlich, dass es nicht um Platzierungen oder Bestzeiten geht.

(Lesen Sie auch: Die sechste Generation übernimmt das Landhotel Krone in Oberreute)

Dass die Veranstaltung nun einen neuen Namen trägt, hat nicht nur mit dem Neustart zu tun. Sondern auch, weil es in Oberreute ein schönes Jubiläum gibt: Der Schmugglerpfad, ein Erlebnis-Wanderweg in Richtung Österreich, wird zehn Jahre alt. Für Höbel und seine Mitstreiter ein passender Anlass, die Breitensportveranstaltung umzutaufen.

Der Schmugglerlauf in Oberreute startet am 18. September 2022

Start ist am Sonntag, 18. September 2022, um 13 Uhr an der Turnhalle in Oberreute. Zur Auswahl stehen verschiedene Strecken zwischen sechs und 13 Kilometern. Die Routen für die Nordic Walker sind ausgeschildert. Für die Trailrunner gibt es geführte Gruppen. Als Guides stehen erfahrene Läufer des Sportvereins wie Simon Fischer, Jakob Milz und (so hofft es Höbel zumindest) Luca Hilbert zur Verfügung. Allesamt echte Cracks auf der Laufstrecke, weshalb es auch verschiedene Tempogruppen gibt.

Der Schmugglerlauf in Oberreute führt über den Schmugglerpfad

Lesen Sie auch

Leichtathletik Transalpine Run Den Bergen so nah - zwei Ostallgäuer beim Transalpine Run

Der Sportverein hat die Streckenführung etwas modifiziert. Denn natürlich geht es für die Hobby- und Breitensportler auch zumindest teilweise auf den Schmugglerpfad. Die kleine Runde führt zum Kalten Brunnen, wo auch die Gratis-Verpflegungsstation (Obst, Kuchen, Getränke) aufgebaut wird. Die große Runde führt in Richtung Hochsträß.

Zum „Walk & Run“ kamen meist um die 150 Teilnehmer. „Wenn wir das wieder erreichen, wären wir froh“, sagt Höbel. Der rund 700 Mitglieder zählende Sportverein hat auch wieder eine Kooperation mit der Raiffeisenbank Westallgäu am Start: Für die ersten 100 Kunden, die sich anmelden, zahlt die Bank die Startgebühr (mehr Infos dazu gibt es hier).

Und für alle Teilnehmer – ob Walker oder Läufer – gibt es im Ziel wieder eine große Tombola. Die Startkarte zählt hier als Los.