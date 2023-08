Auf der Bregenzer Seebühne prallen zwei Welten aufeinander

Schon 100.000 Menschen haben in diesem Sommer „Madame Butterfly“ in Bregenz. Infos zum historischen Hintergrund und den Herausforderungen für Komponist Puccini.

07.08.2023 | Stand: 09:27 Uhr

Schon 14 Mal in diesem Sommer haben die Bregenzer Festspiele auf der Seebühne die Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini gegeben. Inklusive Generalprobe und der Jugendveranstaltung Young People’s Night sahen somit knapp 100.000 Menschen die Inszenierung des Schweizer Regisseurs Andreas Homoki. Sie spendeten reichlich Applaus für die an Spektakel arme, an poetischen Momenten und überzeugenden Stimmen reiche Aufführung. Das Opernerlebnis macht neugierig auf den historischen Kontext, in den die Geschichte eingebettet ist.

