Auffahrunfall auf der B12 bei Argenbühl mit hohem Sachschaden

09.03.2021 | Stand: 18:31 Uhr

Bei einem Unfall auf der B12 auf Höhe Eglofs entstand am am Montag gegen 16 Uhr ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ein Autofahrer war auf der B12 in Richtung Wangen unterwegs, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Das bemerkte der Autofahrer hinter ihm offenbar zu spät und fuhr auf ihn auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die B12 war wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge bis etwa 17.15 Uhr voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Unfall auf der B12 bei Argenbühl: Lkw-Fahrer beschädigt Zaun beim Umfahren der Strecke

Wegen der Vollsperrung wollte ein Lkw-Fahrer die B12 bei Argenbühl über ein privates Grundstück umfahren. Dabei streifte er mit dem Heck seines Sattelaufliegers einen Zaun und verursachte einen Sachschaden, berichtet die Polizei. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Eigentümer des Grundstücks beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs. Die Polizei Wangen ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen den Lkw-Fahrer.

