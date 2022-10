Aufkleber gegen Nazis in Wangener Unterführung: Gericht spricht jungen Mann frei

Der Mann wurde verdächtigt, Aufkleber gegen Nazis an Wände einer Unterführung geklebt zu haben. Vor Gericht wollte er sich nicht dazu äußern.

27.10.2022 | Stand: 08:10 Uhr

„Nazis töten“. Das stand laut Anklageschrift auf einem der 54 Aufkleber, die im Juni 2021 in einer Unterführung im Kanalweg in Wangen die Wände „zierten“. Darüber hinaus soll der Angeklagte mit weiteren Komplizen „Kein Platz für Nazis“ und „Refugees welcome“ mit blauer Farbe an die Wand gesprüht haben. Dadurch ist der Stadt Wangen laut Staatsanwaltschaft ein Schaden in Höhe von 350 Euro entstanden. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Wangen endete allerdings mit einem Freispruch. Für eine Verurteilung des jungen Mannes reichten die Beweise aus Sicht des Gerichtes nicht aus.

