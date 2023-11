Wer die Karten für Alexander Zverev in Weiler gewonnen hat

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kommt ins Hotel Tannenhof. Wir haben Karten verlost. Wo es noch Restkarten für das Duell der Zverev-Brüder in Weiler gibt.

15.11.2023 | Stand: 05:05 Uhr

Es ist Juni 2022. Alexander Zverev stößt bei den French Open bis ins Halbfinale vor. Mit dem späteren Turniersieger Rafael Nadal liefert er sich ein packendes Duell auf Augenhöhe – doch dann knickt er um und muss verletzt aufgeben. Diagnose: Außenbänder im Sprunggelenk gerissen. Kleiner Trost: Durch sein starkes Abschneiden in Paris springt Zverev in der Weltrangliste auf Rang 2.

Alexander Zverev war auf Platz 2 der Weltrangliste

Dass dieser zweite Platz bis heute die beste Platzierung in der Karriere des Olympiasiegers ist, wissen viele Tennis-Fans natürlich. Und auch die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels haben das gewusst – und damit die richtige Lösung geliefert.

(Lesen Sie auch: Dieses Gewerbegebiet im Landkreis Lindau lockt viele Firmen an)

Mehr als 150 Leserinnen und Leser wollten Karten für das Show-Match von Alexander Zverev am 20. November in Weiler gewinnen. Der Olympiasieger kommt wieder in das Hotel Tannenhof, um Geld für seine Stiftung zu sammeln, die sich für Kinder einsetzt, die wie er selbst an Diabetes erkrankt sind.

Die zwei Karten gewonnen hat Kerstin Fritsche aus Oberreute.

Alexander Zverev kommt ins Hotel Tannenhof nach Weiler im Westallgäu

Wer leer ausgegangen ist, aber dennoch dabei sein möchte, hat noch eine zweite Chance. Denn es gibt Restkarten für das Show-Match, das am 20. November von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Tannenhof über die Bühne geht. Alexander Zverev wird wie im Vorjahr gegen seinen Bruder Mischa antreten.

Die Tickets sind zum Preis von 50 Euro im Hotel erhältlich (per Telefon oder per E-Mail).

(Lesen Sie auch: Warum ein Schönheitschirurg ein Kino kauft und wie er Filmstars nach Lindau locken will)

Der Erlös geht an die Alexander Zverev Foundation. Ebenso wie das Gala-Dinner am Abend, das allerdings exklusiv geladenen Gästen und Sponsoren vorbehalten ist. Angesagt haben sich wieder einige prominente Unterstützer wie Fußball-Weltmeister Miroslav Klose oder Schauspieler Mark Keller.

Zverev, der derzeit übrigens in der Weltrangliste auf Rang 7 steht, schlägt aktuell bei den ATP-Finals in Turin auf. Das Turnier, das er 2018 und 2021 gewonnen hat, geht noch bis Sonntag. Wenn alles gut läuft, steht der 26-Jährige dann im Endspiel – und reist aus Italien direkt ins Westallgäu.

Die Alexander-Zverev-Stiftung war im Dezember 2022 erstmals in Weiler zu Gast. Das Hotel Tannenhof ist einer der Unterstützer. Damals war auch Zverevs Freundin Sophia Thomalla neben vielen weiteren Promis mit vor Ort.