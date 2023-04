Auftakt des Repair-Cafés in Lindenberg: Wie das Konzept funktioniert

Wer einen kaputten Gegenstand hat, kann ihn in Lindenberg bald unter Anleitung reparieren. Citymanager Sascha Schmid gibt den Zeitplan bekannt.

01.04.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Das Repair-Café in Lindenberg steht in den Startlöchern. Nach Ostern soll es eine Auftaktveranstaltung geben – und die Einrichtung im Mai in Betrieb gehen. Diesen Zeitplan hat nun Citymanager Sascha Schmid bekannt gegeben. Er hatte das Konzept im Januar im Stadtrat vorgestellt.

Gebrauchsgüter bleiben länger erhalten

Unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ bietet das Repair-Café Hilfe zur Selbsthilfe. Wer einen kaputten Gegenstand hat, kann ihn mitbringen und mit fachlicher Anleitung ehrenamtlicher Helfer dort reparieren. Gebrauchsgüter bleiben so länger nutzbar, anstatt auf dem Müll zu landen.

Die Organisatoren Christiane Newman und Daniel Stevens stellen das Konzept am Donnerstag, 20. April, ab 18.30 Uhr im Löwenfoyer vor. Eingeladen sind alle interessierten Helferinnen und Helfer, die das neue Konzept unterstützen möchten. Dabei sind nicht nur kundige Bastler und Handwerker gesucht, sondern auch Kuchenbäcker oder Leute für den Empfang und den Café-Bereich.

Der eigentliche Start erfolgt am Mittwoch, 10. Mai, von 17.30 bis 20.30 Uhr ebenfalls im Löwenfoyer. Das Repair-Café soll dann immer am zweiten Mittwoch im Monat dort stattfinden.