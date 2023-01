Darum richtet das THW den Funken in Lindenberg nicht mehr aus

Das THW hat in Lindenberg einige Jahre lang das Funkenfeuer organisiert. 2023 richtet der Ortsverband keinen Funken aus. Ein Gerichtsurteil hat damit zu tun.

31.01.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Nicht mehr ausrichten will der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) den Funken in Lindenberg. „Auch wenn uns das in der Seele weh tut“, wie Ortsbeauftragter Thomas Kaleja bei der Jahresversammlung sagte.

Zu hoch seien jedoch die Anforderungen rund um die Haftung.

Das THW Lindenberg hat den Funken seit dem Jahr 2015 auf einer Wiese zwischen der Staufnerstraße und der B308 veranstaltet. Als Material konnten Bürger ihre ausrangierten Christbäume beim Standort des THW in Goßholz abgeben. Damit ist jetzt aber Schluss.

Bürgermeister sieht Gesetzgeber in der Pflicht

Mit ausschlaggebend ist ein Urteil aus Memmingen aus dem Jahr 2021. Die Richter hatten einen Feuerwehrmann wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilt. Er war aus Sicht der Richter für einen Funken verantwortlich, der über Funkenflug den Brand eines historischen Gebäudes verursacht hatte.

Lindenbergs Bürgermeister Eric Ballerstedt pflichtete Kaleja bei. Er bezeichnete die Haftungsfragen gar als „Totschläger für Veranstaltungen“. Hier sei der Gesetzgeber gefragt. Er müsse regeln, dass ein Veranstalter nicht alle Risiken zu tragen habe. „Denn von solchen Veranstaltungen lebt unsere Gesellschaft“, sagte Ballerstedt.

