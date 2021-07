Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt: In Lindenberg wurde ein Straßenschild beschmiert. Statt Tempo 30 steht dort nun Tempo 80.

20.07.2021 | Stand: 16:10 Uhr

Unbekannte haben am Dienstag drei Tempo-30-Schilder in der Oberen Hauptstraße in Lindenberg beschmiert – und mit schwarzer Farbe „Tempo 80“ daraus gemacht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Schild wird ausgetauscht

Stadt und Polizei haben die zuständige Straßenmeisterei informiert, damit diese die Verkehrszeichen austauschen kann.