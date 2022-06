Schüler zu Besuch in der Industrie: Schauen, informieren, ausprobieren

Zahlreiche Jugendliche informieren sich über die Ausbildungsberufe beim Trocknungsspezialisten Harter in Stiefenhofen.

06.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nach 2019 konnten sich interessierte Jugendliche und deren Eltern über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Harter GmbH in Stiefenhofen wieder informieren. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich einen Überblick über die sechs Ausbildungsberufe zu verschaffen und einen Einblick in das Unternehmen zu erhalten, teilt das Unternehmen mit.

An Praxisstationen konnte jeder beim Löten, Schweißen, Kanten, Crimpen oder Heften gleich ausprobieren, ob ein Beruf den eigenen Talenten und Vorlieben entspricht. In direkten Gesprächen mit den Auszubildenden und Ausbildern und Betriebsführungen konnten die Besucher Mitarbeiter und Unternehmen kennenlernen. „Wir legen großen Wert darauf, unsere zukünftigen Fachkräfte nach Möglichkeit selbst auszubilden“, sagt Regina Mader, Geschäftsführerin bei Harter. Ab September sind 15 junge Frauen und Männer bei Harter in der Ausbildung. Von 29 bisher fertig ausgebildeten Azubis arbeiten noch 20 als Fachkräfte im Unternehmen, die auch Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen.

Neben der Harter GmbH haben Schulklassen in diesem jahr auch folgende Unternehmen im Westallgäu besucht:

Harter GmbH aus Stiefenhofen entwickelt Trocknungssysteme

Harter entwickelt Trocknungssysteme für die Industrie in verschiedenen Branchen: für Schrauben, Scheibenwischer, Infusionsbeutel oder Apfelringe, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Nachfrage nach den besonders energiesparenden Harter-Trocknern ist in den letzten Jahren nach Angaben des Unternehmens stetig gestiegen. Angesichts der aktuellen Energiepreise und der gestiegenen Anforderungen zur CO2-Einsparung dürfte sich dieser Trend, so Harter, auch weiter fortsetzen.

Bei dem Unternehmen sind Ausbildungen als Konstruktionsmechaniker, Mechatroniker für Kältetechnik, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufleute, technischer Produktdesigner und Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik möglich.

Für 2022 ist bei Harter noch je ein Ausbildungsplatz als Mechatroniker für Kältetechnik und Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik frei.