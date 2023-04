Beliebte Ausflugsziele im Westallgäu: Eistobel und Scheidegger Wasserfälle wieder geöffnet

Am Karfreitag startet der Eistobel zwischen Maierhöfen und Grünenbach in die Ausflugssaison. Ein anderes beliebtes Ziel im Westallgäu ist bereits geöffnet.

06.04.2023 | Stand: 06:26 Uhr

Das Naturschutzgebiet Eistobel – eines der beliebtesten Ausflugsziele im Westallgäu zwischen Maierhöfen und Grünenbach – startet am Karfreitag in die Saison.

In dem dreieinhalb Kilometer langen Naturschutzgebiet gibt es auf vier Rundwanderwegen Wasserfälle, Gesteinsformationen, Strudellöcher und Kiesbänke zu entdecken. Der Eintritt am Infopavillon an der Argentobelbrücke ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Einen weiteren Einstieg gibt es in Schüttentobel.

Auch Scheidegger Wasserfälle haben geöffnet

Ebenfalls geöffnet haben seit 1. April die Scheidegger Wasserfälle, die ebenfalls als Ausflugsziel beliebt sind. Sie sind Teil des 170 Hektar großen Naturschutzgebietes „Rohrachschlucht“. Hier stürzt sich das Wasser über zwei Gesteinsstufen 22 Meter und 18 Meter in die Tiefe. Aber nicht nur der Abstieg über 200 Stufen zu den Aussichtspunkten ist Besuchern möglich, sondern es gibt auch rund um die Wasserfälle zahlreiche Wege für Groß und Klein.