Teamcamp für die Fußball-EM: Weiler im Allgäu braucht jetzt Losglück

Weiler ist als offizielles Teamcamp für die EM 2024 im Rennen. Einige Nationen haben Interesse. Womit der Ort punktet – und wovon es abhängt, ob jemand kommt.

02.12.2023 | Stand: 09:39 Uhr

Wenn an diesem Samstag ab 18 Uhr in Hamburg die Gruppen für die Fußball-EM 2024 ausgelost werden, hofft Weiler auf Losglück. Zum Beispiel, dass England in Gruppe C gelost wird. Oder Österreich in Gruppe A. Oder Kroatien in Gruppe E. Denn damit würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass tatsächlich eine Nationalmannschaft während des Turniers in Weiler ihr Quartier bezieht.

England hat Weiler als Teamcamp für die EM 2024 im Auge

Für den Ort wäre das eine ganz große Nummer. „Das wäre kostenlose Werbung, die du nicht bezahlen kannst“, sagt Tourismus-Chef Sebastian Koch. Auf Nachfrage unserer Redaktion verrät er, dass in den letzten Wochen und Monaten einige Vertreter ausländischer Fußballverbände hier waren, um sich ein Bild von den Gegebenheiten zu machen. Zum Beispiel aus Belgien, Tschechien, Kroatien, Österreich, Ungarn und der Schweiz.

Eine der heißesten Spuren führt aber ins Mutterland des Fußballs: nach England. Offizielle der FA waren nach Informationen unserer Redaktion sogar mehrfach in Weiler – und bekundeten sehr deutliches Interesse. Eine Anfrage unserer Redaktion an den englischen Fußballverband dazu blieb allerdings leider unbeantwortet.

Der Markt Weiler-Simmerberg hatte bereits 2018 erste Unterlagen zusammengestellt und sich gemeinsam mit dem FV Rot-Weiß Weiler sowie dem Hotel Tannenhof beim DFB als sogenannter Team-Base-Camp-Standort beworben. Die UEFA hat anschließend rund 100 Bewerber in ganz Deutschland unter die Lupe genommen. 42 Standorte haben es schließlich in den finalen Auswahlkatalog geschafft, der im Juli 2022 präsentiert wurde. Mit dabei: Weiler-Simmerberg.

Superstar Harry Kane ist der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Bild: John Walton, dpa

„Es ist für uns schon eine Ehre, überhaupt auf diese Liste gekommen zu sein“, sagt Koch. Wenn überhaupt, hatte er darauf spekuliert, dass vielleicht der eine oder andere kleine Verband anklopfen könnte. Dass nun so viele Nationen gekommen sind, habe ihn „positiv überrascht“. Zumal England, Belgien und Kroatien auch Superstars wie Harry Kane, Kevin de Bruyne oder Luka Modric zu bieten hätten.

Die Fußballverbände haben in der Regel ein bis drei Personen geschickt, um sich die Trainingsbedingungen, die Unterkunft und die Umgebung anzuschauen. Von der Gemeinde und vom Fußballverein ließen sie sich zum Beispiel das Stadion und die Umkleidekabinen zeigen. Auch Absperrungen oder Medienräume waren ein Thema.

Oberste Priorität hatte aber eine Sache: „Das Entscheidende ist einfach das Hotel“, sagt Koch. Die Fußballer sollen zwischen den Spielen zur Ruhe kommen und Kraft tanken. Stichwort Wohlatmosphäre.

(Lesen Sie auch: Trainingslager im Allgäu: Wieso es dem FC Ingolstadt 04 in Weiler so gut gefällt)

Der Fußballplatz sei im Vergleich dazu sogar fast eher Nebensache. Schließlich werde während einer EM nicht mehr wirklich intensiv trainiert. Da gehe es vielleicht noch um Standards, Torabschlüsse, Auslaufen oder das Training der Reservisten.

Der „Tannenhof“ scheint dabei mächtig Eindruck hinterlassen zu haben. Natürlich hätten sich die Verbände auch andere Standorte angeschaut – aber alle hätten gesagt, dass das Hotel das mit Abstand beste sei, berichtet Koch.

Das Hotel Tannenhof in Weiler kennt sich mit Profi-Sportlern aus

Kein Wunder: Das Vier-Sterne-Hotel mit seinen 220 Betten kennt sich mit der Unterbringung von Sportlern bestens aus. Es ist als offizielles Tennishotel beim Deutschen Tennisbund (DTB) gelistet. Tennis-Star Alexander Zverev war hier kürzlich zum zweiten Mal mit seiner Stiftung zu Gast und hat ein Showmatch absolviert.

Und nicht zuletzt waren in den vergangenen 30 Jahren regelmäßig Fußballer zu Gast – zum Beispiel Bayer Leverkusen, der 1. FC Kaiserslautern, der VfB Stuttgart, der FC Zürich, Feyenoord Rotterdam mit dem damaligen Trainer Ruud Gullit oder auch der DFB mit diversen U-Nationalmannschaften.

Das Raiffeisenbank-Stadion ist die Heimstätte des FV Rot-Weiß Weiler. Bild: Florian Wolf

Ein Pluspunkt: Vom Hotel aus ist das Raiffeisenbank-Stadion, dessen Rasen als einer der besten in der Region gilt, fußläufig zu erreichen. Es sind nur 300 Meter Luftlinie.

„Gefallen hat es allen bei uns“, fasst Koch die Besuche der Delegationen zusammen. Ob tatsächlich ein EM-Teilnehmer nach Weilerkommt, kann er aber nicht sagen. „Das entscheiden nicht wir.“

(Lesen Sie auch: Ausflugsziele im Westallgäu: Räuber-Kasimir-Weg zieht Familien nach Weiler)

Viel hängt von der Auslosung ab. Die UEFA hat die 42 potenziellen Standorte jeweils den nächstgelegenen Spielstätten zugeordnet. Weiler ist eines von acht möglichen Basisquartieren für München, wo vier Gruppen- und zwei Finalspiele stattfinden. Zur Auswahl stehen außerdem Oberstaufen, Bad Wörishofen, Augsburg, Bad Gögging, Garmisch-Partenkirchen, Nürnberg und Tegernsee.

Hintergrund für diese regionale Zuordnung: Im Sinne der Nachhaltigkeit soll es eine EM der kurzen Wege werden, die Mannschaften eine möglichst kurze Anfahrt zu ihren Spielstätten haben.

Sebastian Koch leitet die Tourist-Information von Weiler-Simmerberg. Bild: Benjamin Schwärzler

Nach der Auslosung an diesem Samstag müssen die Verbände innerhalb von 72 Stunden ihre Wünsche im Rahmen einer Prioritätenliste anmelden. Gibt es für einen Standort mehrere Bewerber, entscheidet der DFB. „Die letzte Buchung muss bis zum 15. Januar erfolgen“, sagt Koch. Ihm zufolge könnte es durchaus sein, dass Anfang nächster Woche noch die eine oder andere Nation zur Quartiersuche nach Weiler kommt, die bisher noch nicht da war, weil sie die Auslosung abwarten wollte.

Und selbst wenn Weiler zunächst leer ausgehen sollte, gibt es immer noch eine zweite Chance. Bislang stehen erst 21 der 24 Teilnehmer fest. Die restlichen werden erst Ende März im Rahmen der Play-offs ermittelt. Dann könnten es also beispielsweise Polen, Island oder die Ukraine werden. Mal sehen, was das Losglück macht.