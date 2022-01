Die Ausstellung "Made in Japan" in der Badstube in Wangen zeigt farbenfrohes Spielzeug der 1950er- und 1960-Jahre. Was die kleinen Figuren so besonders macht.

03.01.2022 | Stand: 10:02 Uhr

Da schlagen Kinderherzen höher und die (älteren) Erwachsenen schwelgen in Erinnerungen – denn einige dieser Spielsachen lagen vielleicht vor vielen Jahren auch bei ihnen unterm Christbaum: Die städtische Galerie in der Badstube in Wangen präsentiert mit „Made in Japan“ bis April 2022 eine Ausstellung über kuriose Blechspielzeuge aus den 1950er- und 1960er Jahren.