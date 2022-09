Westallgäuer Heimatverein zeigt alte Bekannte und neue Werke

Der Westallgäuer Heimatverein gewährt zum 100-Jahr-Jubiläum einen Blick in seinen reichen Fundus von Kunst aus der Region. Woher der Verein die Kunstwerke hat.

28.09.2022 | Stand: 10:01 Uhr

Die Pandemie hat so manches Jubiläum verhagelt. Der Westallgäuer Heimatverein jedoch, der am 20. Januar 2021 sein 100. Gründungsjubiläum erlebte, wurde kreativ. Im Sommer 2021 realisierte er die Ausstellung „Die ganze Welt ist ein Dorf“, bei der einstige und heutige Bewohnerinnen und Bewohner von Weiler einander begegneten – in Form von Porträtaufnahmen. Nun folgt die zweite Jubiläumsschau, Titel: „Rendezvous mit unserer Sammlung“. Die 60 Exponate stammen von Künstlerinnen und Künstlern aus der weiteren Region und umreißen das künstlerische Schaffen während 101 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.