Auto gerät an Kreisstraße im Westallgäu in Brand

Feuerwehreinsatz am Samstag nahe Weiler: Obwohl die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren, brannte ein Auto völlig aus. Was wohl zu dem Feuer geführt hat.

07.10.2023 | Stand: 17:26 Uhr

Ein Pkw ist an der Kreisstraße zwischen Scheidegg und Weiler im Westallgäu in Brand geraten. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Fahrzeug völlig aus. Der Besitzer hatte den Pkw auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn abgestellt und das Auto verlassen.

Auto brennt im Westallgäu aus: "Da war nichts mehr zu machen"

Offenbar setzte der heiße Katalysator trockenes Gras unter dem geparkten Wagen in Brand, so die Vermutung der Einsatzkräfte. Die Flammen griffen schnell auf den Pkw über. "Da war nichts mehr zu machen", so der Fahrer des Autos, der sich beim Ausbruch des Brandes auf der angrenzenden Wiese aufhielt. Scheidegger Feuerwehrler löschten das Auto unter Atemschutz. Die Kreisstraße war während des Einsatzes der Feuerwehr erst ganz, dann halbseitig gesperrt.

Der Katalysator könnte die Ursache für den Autobrand gewesen sein. Bild: Peter Mittermeier

