Autobahnauffahrt der A96 wird für vier Wochen gesperrt

Entlang der B12 bei Weißensberg entsteht ein neuer Geh- und Radweg. Dies hat Einschränkungen zur Folge.

16.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Autobahnanschlussstelle Weißensberg muss demnächst für voraussichtlich vier Wochen gesperrt werden. Das teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Betroffen seien beide Fahrtrichtungen. Ab dem 23. Oktober werde der Verkehr über die A96-Auf- beziehungsweise Abfahrt Sigmarszell geleitet.

Als Grund nennt die Behörde Bauarbeiten entlang der B12 westlich des Weißensberger Ortsteils Wildberg, wo ein neuer Geh- und Radweg entsteht. Der rund 700 Meter lange Abschnitt beginnt am bestehenden Radweg entlang der Staatsstraße 320 und soll zukünftig mit einem Stahlfertigteildurchlass die westseitige Autobahnrampe der Anschlussstelle Weißensberg unterqueren. Dafür seien „sehr aufwendige und einschneidende Erdarbeiten“ nötig, erklärt das Staatliche Bauamt.

Autobahnauffahrt der A96 für vier Wochen gesperrt - so laufen die Arbeiten und das kosten sie

Im weiteren Verlauf überquert der neue Weg die A96 entlang der B12, wo im Zuge der letzten Brückensanierung bereits Platz geschaffen wurde, und endet an der Einmündung der „Wildberger Halde“ mitten im Ort. „Leider ist die Ortsdurchfahrt im weiteren Verlauf zu eng, um einen separaten Geh- und Radweg unterzubringen“, so die Behörde weiter.

Daher müssten Radler an der vorhandenen Mittelinsel die Straßenseite wechseln und auf einer Länge von knapp 200 Metern die Bundesstraße benutzen. Erst danach – östlich von Wildberg – können sie wieder auf den vorhandenen Geh- und Radweg in Richtung Hergensweiler auffahren. Damit künftig auch die Radfahrer in der umgekehrten Richtung am östlichen Ortseingang von Wildberg gesichert queren können, wird auf Höhe des Flugplatzes ebenfalls eine Mittelinsel als Querungshilfe gebaut.

Insgesamt soll der Abschnitt, der einen Lückenschluss in der durchgehenden Radwegeverbindung von Hergatz bis Lindau darstellt, bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Eine abschließende Erneuerung der Fahrbahndecke auf der B12 ist dann im Frühjahr geplant. „Die hierfür erforderliche Vollsperrung kann im Moment wegen der Baustellen rund um Wangen nicht erfolgen“, heißt es vonseiten des Staatlichen Bauamts.

Wegen des Bauwerks an der Autobahnrampe sowie den zum Teil äußerst schwierigen Untergrundverhältnissen belaufen sich die Kosten des Projektes auf rund 2,2 Millionen Euro.

