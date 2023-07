Autofahren im hohen Alter: Warum die Vernunft nicht immer vorgeht

Ältere Menschen mit Führerschein testen ihre Reaktionsfähigkeit. Welche Alternativen es in Lindenberg zum Auto gibt.

25.07.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Sollte man im hohen Alter noch Autofahren dürfen? Über diese Frage wird in der Gesellschaft schon seit Jahren gestritten. Zweifellos werden die Sinne früher oder später schwächer, die Reaktionsfähigkeit nimmt ab – und die Unfallgefahr steigt. Ein trauriges Beispiel ereignete sich Ende 2022 in Scheidegg, als ein damals 89 Jahre alter Mann eine Passantin erfasste, die später starb. Dagegen gibt es viele Senioren, die durchaus den Herausforderungen im Straßenverkehr noch gewachsen sind. Dabei verfügen sie über deutlich mehr Erfahrung am Steuer und agieren in vielen Situationen besonnener als Fahranfänger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.