Polizei kontrolliert bei Wangen verdächtiges Fahrzeug und landet Volltreffer

Der Polizei fällt ein Fahrzeug am Parkplatz Ettensweiler an der A96 bei Wangen auf. Die beiden Insassen reagieren nervös. Die Beamten landen einen Volltreffer.

12.10.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Da staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie am Montag das Auto eines 34-Jährigen an der A96 bei Wangen (Landkreis Ravensburg) kontrollierten: Darin entdeckten die Beamten der Grenzpolizei Lindau mehrere Plomben mit Crystal Meth - eine synthetische Droge, die Konsumenten sehr süchtig machen kann.

Männer verhalten sich verdächtig bei Kontrolle an Autobahnparkplatz Ettensweiler

Den Polizisten war das Fahrzeug, in dem zwei Männer saßen, am Montag auf dem Autobahnparkplatz Ettensweiler an der A96 aufgefallen. Die beiden verhielten sich laut Polizei bei der Kontrolle äußerst nervös. Daraufhin nahmen die Beamten das Duo und ihr Auto genauer unter die Lupe.

Als sie den Wagen durchsuchten, fanden die Polizisten in der Jacke des 34-jährigen Beifahrers sechs Plomben mit Crystal Meth, in Fachkreisen auch bekannt als Methamphetamin. Und so überprüften die Beamten den 37-jährigen Fahrer, ob er Drogen genommen hatte.

Ein Schnelltest reagierte positiv auf Crystal Meth und Amphetamin. Daraufhin schickten die Polizisten den 37-Jährigen zur Blutentnahme, er durfte natürlich nicht mehr weiterfahren. Ein Bekannter holte den Mann anschließend ab.

34-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft

Die Polizei führte den 34-jährigen Beifahrer am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg vor. Er erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl. Er wird verdächtigt, illegal mit Drogen gehandelt zu haben - nud zwar in nicht geringer Menge.

Der 34-Jährige sitzt inwischen in einem Gefängnis in Untersuchungshaft.

Warum ist Crystal Meth so gefährlich?

Crystal Meth oder auch Methylamphetamin hat schwere Nebenwirkungen auf den Körper. Wer die Droge konsumiert, spürt für längere Zeit weder Müdigkeit noch Hunger - und schläft, trinkt nud isst nicht. Methylamphetamin unterdrückt zudem Schmerzen.

Abhängige leiden auf die Dauer unter Wahnvorstellungen, Depressionen und Schlafstörungen. Einige von ihnen magern stark ab. Die Haut wird durch den Flüssigkeitsverlust grau und trocken. Es folgen Karies und Zahnausfall.

Warum kann Crystal Meth zum Tod führen?

Darüber hinaus verstoffwechselt die Niere Crystal Meth - was nach und nach zu Schäden an dem Organ führt. Bei einer Überdosis kann der Blutdruck stark abfallen - was schließlich zum Tod führen kann.

Auch der bekannte Kabarettist Eisi Gulp warnt vor Drogen: Man unterschätzt vor allem die legalen.