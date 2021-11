B12 bei Hergensweiler: Polizei-Kontrolle entlarvt Besitzer von offenbar gefälschten Impfpässen

Eine Kontrolle auf der B12 bei Hergensweiler hat die Polizei auf die Spur eines 18-Jährigen geführt. Jetzt stehen Vorwürfe im Raum - auch der Impfpass-Fälschung

Bei einer Polizei-Kontrolle am Dienstagabend (16.11.) auf der B12 bei Hergensweiler im Westallgäu fiel den Beamten ein Autofahrer auf, der kurz vor dem Kontrollpunkt ein kleines Tütchen aus dem Fahrzeug warf.

Bei der Überprüfung durch die Polizei wurde der Grund schnell klar: Der 18-jährige Fahrer wollte mehrere Gramm Marihuana verschwinden lassen. Nachdem das Tütchen gefunden wurde, gab der junge Mann zu, dass er Betäubungsmittel konsumiert. Er wurde zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Lindenberg gebracht.

Anschließend wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei fanden die Beamten weiteres Marihuana, ein Springmesser und zwei auf den Beschuldigten ausgestellte Impfpässe, in denen jeweils mehrere Corona-Impfeinträge vermerkt waren.

Impfpässe gefälscht? Polizei ermittelt wegen möglicher Urkundenfälschung

Die Polizei leitete Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen missbräuchlichen Nutzung der Impfpässe ein. Auch Straftaten der Urkundenfälschung stehen im Raum, heißt es in einer Mitteilung.

Außerdem muss sich der 18-Jährige wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Eine weitere Anzeige erwartet den Mann, weil er bei der Wohnungsdurchsuchung die anwesenden Polizeibeamten auch noch übelst beleidigt haben soll.

