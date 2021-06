Unfall mit Schulbus zwischen Isny und Wangen fordert 14 Verletzte

Ein Schulbus fährt am Montag auf der B12 von Isny nach Wangen. Als ein Autofahrer bei Argenbühl die Vorfahrt missachtet, kommt es zum Unfall mit 14 Verletzten.

28.06.2021 | Stand: 13:44 Uhr

Der Unfall auf der B12 bei Argenbühl im württembergischen Allgäu ereignete sich laut Mitteilung des Polizeipräsidiums in Ravensburg am Montagmorgen gegen 7 Uhr.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wollte ein 21-jähriger Autofahrer an einer Einmündung bei Eisenharz auf die B12 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Schulbusses, der von Isny kommend in Richtung Wangen unterwegs war. 27 Schüler sollen sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befunden haben.

Beim Zusammenstoß zogen sich nach aktuellem Stand zwölf Kinder und Jugendliche im Bus überwiegend leichte Verletzungen zu. Die Schüler sind laut Polizei im Alter zwischen elf und 18 Jahren. Auch der Unfallverursacher und der 68-jährige Busfahrer wurden nach Polizei-Angaben leicht vereltzt.

Schulbus-Unfall im Westallgäu auf der B12: Zwölf Kinder überwiegend leicht verletzt

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst und der DRK-Bereitschaft zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die anderen Schüler wurden zunächst mit einem Ersatzbus in die Schule nach Eglofs gefahren und dort ambulant betreut.

Vor Ort waren etwa fünf Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die örtliche DRK-Bereitschaft im Einsatz. Zusätzlich kümmerten sich Mitglieder des Notfallnachsorgedienstes um die Betreuung der Kinder. Bis etwa 9 Uhr musste die B 12 vollständig gesperrt werden, danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Bus wird auf etwa 50.000 Euro, am Unfallauto auf rund 20.000 Euro geschätzt.