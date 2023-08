B308 gesperrt: Viel Verkehr auf Umleitungsstrecke durch Weiler

Seit Montag ist die B308 voll gesperrt. Das sorgt für viel Verkehr auf der Umleitungsstrecke durch Weiler. Außerdem gab es anfangs Probleme mit den Ampeln.

31.07.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Nicht ganz rund lief der Start der Umleitungsstrecke durch Weiler am gestrigen Montag. Die B308 ist noch bis zum 9. August zwischen den Kreisverkehren Auers und Simmerberg voll gesperrt – umgeleitet wird über Weiler. Mehrere hundert Meter staute sich der Verkehr teilweise in sämtliche Richtungen. „Es war heute Morgen ein bisschen Chaos“, resümiert auch Projektleiter Paul Hill vom Staatlichen Bauamt.

B308: Das sorgte auf der Umleitungsstrecke für Chaos

Das lag an mehreren Dingen: Zum einen baute der beauftragte Verkehrssicherer die für Samstag angekündigte Ampel in Weiler erst am Montagmorgen auf. Zudem funktionierten die Ampeln am Kreisverkehr Auers zeitweise nicht richtig. So waren die Grünphasen für beide Richtungen teils gleichzeitig. „Wir geben unser Bestes“, versichert Hill.

Seit Anfang Juli laufen die Straßenbauarbeiten auf der B308 zwischen dem Kreisverkehr Auers und Simmerberg. „Noch liegen wir im Zeitplan, aber es knirscht etwas“, sagt Manfred Huf vom Staatlichen Bauamt Kempten. Während die Arbeiten bisher bei einer halbseitigen Sperrung erledigt werden konnten, wird die Strecke ab Montag für rund anderthalb Wochen komplett gesperrt. In diesem Zuge werden auch die beiden anliegenden Kreisverkehre saniert.

Sanierung B308: Straffer Zeitplan

„Wir haben einen straffen Zeitplan“, sagt Projektleiter Paul Hill. Ob sich alles gemäß des Zeitplans umsetzen lässt, hängt auch von der Witterung ab. Regnet es stark, kann beispielsweise nicht asphaltiert werden. Wie berichtet, saniert das Staatliche Bauamt auf der Alpenstraße den 5,5 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Auers und Oberreute, außerdem entsteht eine Linksabbiegespur nach Elhofen. Läuft alles nach Plan, ist die Straße bis zum 16. September wieder frei befahrbar. Um auf der Umleitungsstrecke durch Weiler den Verkehr besser zu koordinieren, wird für die Zeit der Vollsperrung in Weiler Richtung Simmerberg eine Ampelanlage aufgestellt. Bereits am heutigen Samstag wird hierfür eine dreiphasige Ampel installiert, die dann ab Montag den Verkehrsfluss optimieren soll.

Auf längere Strecken müssen sich auch die Autofahrer aus Lindenberg oder Simmerberg einstellen: Während der Sanierung der beiden Kreisverkehre sind diese nur halbseitig über eine Ampelregelung befahrbar und nur zwei Ausfahren geöffnet. Wird der Kreisel Auers saniert, ist die Zu- und Abfahrt nach Lindenberg gesperrt. Der Verkehr wird durch die Stadt und dann über Riedhirsch und Auers nach Weiler beziehungsweise Oberstaufen und Immenstadt geleitet. Bei den Deckenarbeiten am Kreisel Simmerberg ist die Auf- und Abfahrt nach Simmerberg gesperrt. Über eine Ampelregelung kann von Weiler Richtung Oberstaufen und andersherum gefahren werden. Der Verkehr wird hier laut staatlichem Bauamt über Weiler, Auers, Oberhäuser und Ellhofen geleitet.

Anschließend geht es auf dem Abschnitt zwischen Simmerberg und Oberreute weiter. Hier wird der Verkehr die ersten Wochen halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet, während in die andere Richtung über Weiler, Trogen und Oberscheinhöf umgeleitet wird.