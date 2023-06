Zwei schwere Motorradunfälle nahe Lindau am Sonntag

Zahreiche Biker haben das Wochenendwetter für Ausfahrten mit ihren Maschinen genutzt. Bei Sigmarszell und Lindau-Oberreitnau kam es zu schweren Unfällen.

11.06.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Nach Informationen der Polizei ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B31 im Bereich Bereich Lindau-Oberreitnau eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der 36-jährige Fahrer eines VW Passat hatte von Lindau kommend versucht, seinen Wagen zu wenden - obwohl dies dort verboten ist. Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer (69) erkannte das gefährliche Manöver zu spät. Nach der Kollision mit dem VW wurde der Biker in eine angrenzende Wiese geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer des Passats blieb ohne Blessuren.

Die Bundesstraße war im Unfallbereich für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt, ein Rettungshubschrauber flog den Biker in eine Klinik. Die Polizei will jetzt noch den genauen Unfallhergang klären.

Unfall auf der B308 bei Rohrach: Biker fährt auf Motorrad auf

Bereits am Sonntagmorgen war es gegen 8 Uhr auf der B308 bei Rohrach zu einem weiteren Motorradunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen krachte dort ein Motorradfahrer auf der bei Bikern beliebten Strecke in eine vor ihm fahrende Maschine. Nach der Kollision flogen die Maschinen in die Böschung ab. Beide Motorradfahrer erlitten offenbar mittelschwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort flogen flogen die Besatzungen zweier Rettungshubschrauber die Verletzten ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B309 im Bereich Rohrach vollständig gesperrt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Flüssigkeiten abbinden und übernahm die Regelung des Verkehrs. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu der Kollision kam.

