Diebe versenken gestohlenes Auto im Stadtsee von Bad Waldsee

Ein Fußgänger bemerkt Fahrzeugspuren, die direkt in den Stadtsee von Bad Waldsee führen. Polizeitaucher finden anschließend ein Auto, das zuvor gestohlen wurde.

22.01.2023 | Stand: 11:41 Uhr

Unbekannte haben ein Auto im Stadtsee von Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) versenkt. Ein Zeuge bemerkte laut Polizei am Samstagmorgen verdächtige Fahrzeugspuren, die direkt in den See führten und informierte die Beamten.

Unbekannte versenken gestohlenes Auto im Stadtsee von Bad Waldsee

Polizeitaucher fanden am Samstagmittag ein Auto, das etwa 30 Meter vom Ufer entfernt auf dem Grund des Sees lag. Das Technische Hilfswerk und ein Abschleppunternehmen bargen das Fahrzeug. Ermittlungen ergaben, dass das Auto am 17. Januar in Bad Waldsee gestohlen wurde.

