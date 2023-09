Schwimmkurse mit einem Weltmeister: So lief die Saison im Freibad in Röthenbach

Das Freibad Röthenbach hat die Badesaison 2023 schon beendet. Die Bademeister ziehen Bilanz. Was die Playstation und das Seepferdchen miteinander zu tun haben.

01.09.2023 | Stand: 09:44 Uhr

Das Becken und die Liegewiese sind menschenleer. Das Drehkreuz steht still. Im Freibad in Röthenbach ist die Saison beendet. Am Dienstag hat die Gemeinde die Einrichtung geschlossen. Es sind zwar noch Sommerferien, aber die Wetteraussichten sind zu schlecht. „Jeder Tag kostet Geld“, sagt Bademeister Hubert Kirchmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.