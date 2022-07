Ausbildung zum Bademeister in Lindau: „Jeder Dritte wirft das Handtuch“

Überall fehlen Bademeister. Die Berufsfachschule in Lindau bildet als einzige in ganz Bayern Fachangestellte für Bäderbetriebe aus. Leicht ist das nicht.

Der rote Plastik-Dummy ist geduldig. Er lässt sich Bahn für Bahn rücklings am Nacken durchs Wasser ziehen. Bei einigen Schülerinnen und Schülern liegt er flach im Wasser, bei anderen schwappen immer wieder kleinere Wellen über den Kopf. Wie viel Wasser er bei seiner „Rettung“ trinkt, bleibt das Geheimnis des Plastikmenschen. Aber Sandra Bandlow-Albrecht, Lehrerin an der Berufsschule Lindau, schaut genau hin.

Überall fehlen in den Freibädern die Bademeister. Teils bleiben Bäder geschlossen oder sie verkürzen ihre Öffnungszeiten. Die Berufsschule Lindau sorgt für Nachwuchs. Sie ist die einzige in ganz Bayern, an der Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet werden. Die schönsten Badeseen im Allgäu finden Sie hier.

In der Therme Lindau ist der praktische Unterricht

In der Therme Lindau ist dienstags praktischer Unterricht. Gegen Mittag sind die Schülerinnen und Schüler der 10c dran. Wenn sie ihr Abschlusszeugnis in der Tasche haben, dann haben sie die Wahl. Denn Fachangestellte für Bäderbetriebe, so die offizielle Bezeichnung, werden händeringend gesucht.

Laut Bundesverband Deutscher Schwimmmeister fehlen bundesweit rund 2500 Fachkräfte. „Die Tendenz ist steigend“, sagt Ralf Großmann, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern. Wie groß der Mangel im Freistaat ist, dazu gebe es keine genauen Zahlen. Die Auswirkungen spüren er und seine Kollegen aber in der täglichen Arbeit zum Teil massiv. „Wir gehen an unsere Grenzen“, sagt Großmann, der Schwimmmeister in Meitingen ist – auch, was das Arbeitsschutzgesetz betreffe.

Wo sind all die Bademeister hin? Großmann sieht in den unbesetzten Stellen auch eine Folge der Corona-Pandemie. „Als viele Bäder zu blieben, haben sich die Leute etwas anderes gesucht.“ Arbeitszeiten und Bezahlung hätten den Beruf aber schon länger für Berufsanfänger unattraktiv gemacht.

Wieder mehr Schülerinnen und Schüler an der Berufsschule Lindau

Jetzt hat die einzige Ausbildungsstelle in ganz Bayern nach dem coronabedingten Einbruch wieder mehr Schülerinnen und Schüler. „Die Anmeldezahlen sind sehr gut dieses Jahr“, freut sich Birgit Twelker, Abteilungsleiterin des Ausbildungsbereichs an der Lindauer Berufsschule. Leider sei das Berufsbild immer noch zu wenig bekannt. „Viele denken, die stehen doch nur am Beckenrand rum“, sagt sie. Dass sich dahinter ein Ausbildungsberuf von regulär drei Jahren verbirgt, wüssten nur wenige. Die Fachkräfte beaufsichtigen nicht nur die Besucher und leisten im Notfall Erste Hilfe. Sie sind auch für die Technik im Bad verantwortlich und geben Schwimmkurse. (Lesen Sie auch: Das Hallenbad wird teurer)

„Die Prüfung ist anspruchsvoll“, sagt Lehrerin Sandra Bandlow-Albrecht. 300 Meter auf Zeit mit Kleidung zu schwimmen und die kombinierte Rettungsübung seien beispielsweise Herausforderungen in der praktischen Prüfung. Dazu kommen noch Fachkenntnisse in Technik und Chemie, sowie im kaufmännischen und medizinischen Bereich. „In Bayern fallen 30 Prozent durch“, sagt Großmann. Und es brechen immer mehr Leute ihre Ausbildung ab. „Manche denken, das ist ein chilliger Arbeitsplatz und sind dann einfach überfordert“, ist die Erfahrung von Twelker, die weiß: „Es ist nicht jeder für diesen Beruf geeignet.“ Großmann, der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, weiß, wovon sie spricht: „Ich hatte schon Lehrlinge, die gar nicht ins Wasser wollten.“

Bademeister-Ausbildung in Lindau: ein Beruf mit viel Verantwortung

In der Therme übt die 10c an diesem Tag, unter „Störeinflüssen“ zu schwimmen. Mit nur einem Arm oder nur einem Bein zu schwimmen, ist eine ungewohnte Übung – aber später wichtig, wenn sie mit einem Rettungsring oder einem Board schwimmen, erklärt Bandlow-Albrecht. „Das ist schon anstrengend, da muss man dranbleiben“, sagt die 21-jährige Marinela Leonhardt, die im Ansbacher Freibad und Freizeitbad lernt, über die Ausbildung. Sie hat nach dem Abitur zunächst mit einem Lehramtsstudium angefangen und sich dann umentschieden. Dass es ein Beruf mit viel Verantwortung ist, hat Leonhardt schon zu spüren bekommen. Sie musste bereits in ihrem ersten Lehrjahr eine ältere Dame aus dem Wasser ziehen, die als Nichtschwimmerin in den Strömungskanal geraten ist. „Ich bin gleich reingesprungen“, sagt die 21-Jährige und ist erleichtert, dass sie instinktiv richtig gehandelt hat.

Laut Großmann wirft jeder Dritte nach der Prüfung irgendwann das Handtuch. Die Gründe dafür sind vielfältig. Manche bekommen einen „Praxisschock“, wenn sie die Verantwortung spüren, andere merken, dass sie mit den Arbeitszeiten nicht klarkommen und im Sommer auch lieber freie Wochenenden hätten.

