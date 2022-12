Ungeziefer im Gebäck: Bäckerei in Lindau wird Produktion untersagt

Das Landratsamt Lindau schließt einen Backwarenbetrieb in Lindau. Gebäck war „ekelerregend“.

12.12.2022 | Stand: 17:35 Uhr

Im süßen Gebäck tummelten sich die Motten, sie legten dort auch ihre Larven ab. Das Eis war mehrfach angetaut und wieder eingefroren worden, andere Lebensmittel waren seit Jahren abgelaufe: Das Landratsamt Lindau hat einem Backwarenbetrieb in der Bodenseestadt die Produktion untersagt.

Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung fanden dort Gebäck, das sie als „ekelerregend“ und „nicht für den Verzehr geeignet“ einstuften. Nach einer Beschwerde Anfang September hatte die Lebensmittelüberwachung den Betrieb kontrolliert. Was deren Mitarbeiter dort vorfanden, war so unhygienisch, dass die Produktionsstätte sofort geschlossen wurde.

Landratsamt Lindau sperrt Bäckerei-Geschäft: "Starker Schädlingsbefall"

Auf Anfrage der Lindauer Zeitung spricht Landratsamtssprecherin Sibylle Ehreiser von einem starken Schädlingsbefall. „Sowohl in Ausgangsprodukten als auch in fertigen Produkten und für den Versand bereitgehaltener Ware wurden Motten oder Mottenlarven festgestellt“, schreibt sie. Die Liste der weiteren Hygienemängel ist lang, insgesamt mahnte das Landratsamt zwölf verschiedene Punkte an. Demnach gab es keine Trennung von reinen und unreinen Bereichen, Putz blätterte von den Wänden, ein Handwaschbecken für Kalt- und Warmwasser fehlte ebenso wie ein Reinigungskonzept.

Auch Lebensmittelmotten sollen in der Bäckerei ein Problem sein. Bild: Andrea Warnecke, dpa (Symbolbild)

In Bayern sind Landratsämter verpflichtet, über bestimmte Verstöße im Bereich des Lebensmittel- und des Futtermittelrechts zu informieren. Dies erfolgt über das Landesamt für Gesundheit- und Lebensmittelsicherheit, das die Verstöße des Lindauer Betriebs kürzlich veröffentlicht hat. Eine amtliche Lebensmittelwarnung, bei der Produkte öffentlich zurückgerufen werden müssen, gibt es in diesem Fall nicht. „Die hier produzierten und gelagerten Lebensmittel wurden nicht als Gefahr für Gesundheit und/oder Leib und Leben, sondern ,nur’ als ,ekelerregend’ und ,nicht für den Verzehr geeignet’ eingestuft“, schreibt Ehreiser dazu auf Nachfrage.

Motten, Larven und mehr: Bäckerei belieferte Cafés

Trotzdem habe das Landratsamt acht Betriebe, darunter zwei Cafés, informiert. Sie waren von dem Lindauer Backwarenbetrieb unter anderem mit Florentinern beliefert worden. „Sowohl vor Ort lagernde Ware als auch Ware, die an andere Betriebe geliefert wurde, wurden aus dem Angebot genommen und vernichtet.“

Hauptsächlich das Gebäck Florentiner hat der Betrieb verkauft. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Bereits 2017 und 2020 hat es in der Produktionsstätte „gering- beziehungsweise mittelgradige Hygieneverstöße“ gegeben, wie Ehreiser auf Nachfrage schreibt. Die angemahnten Mängel seien damals beide Male im Nachhinein beseitigt worden. Nun ist der Betrieb, in dem hauptsächlich Florentiner produziert wurden, seit September geschlossen.

Bäckerei muss Liste mit Mängeln beseitigen und Betrieb neu abnehmen lassen

Ob die lange Mängelliste noch abgearbeitet wird, ist unklar. Das Landratsamt überwacht dies nicht. „Vielmehr muss der verantwortliche Lebensmittelunternehmer in Eigenverantwortung die Mängel beseitigen und dann bei der Lebensmittelüberwachung die Abnahme des Betriebs veranlassen“, erklärt Ehreiser.

Die Lindauer Zeitung hat mehrfach versucht, Inhaber oder Geschäftsführer des Betriebs zu erreichen. An der Tür der geschlossenen Konditorei hingen bis vor wenigen Tagen noch immer Werbeplakate und Telefonnummern, über die man Florentiner bestellen kann. Laut Landratsamt gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass in Lindau noch „Ware produziert oder Fertigware gelagert, umverpackt und/oder zum Verkauf zusammengestellt wird“.

Betreiber der gesperrten Bäckerei mit immer derselben Ansage

Wählt man die Nummern, geht immer derselbe Mitarbeiter ans Telefon. Er erzählt, dass er lediglich Florentiner vertreibe, die an anderen Standorten produziert würden. Eine offizielle Auskunft gibt er nicht, sondern verweist an einen Anwalt. Auch mit diesem Anwalt hat die LZ gesprochen. Er hat das Mandat für den Fall noch nicht übernommen und gibt ebenfalls keine Stellungnahme ab.

