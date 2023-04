Bären und Wölfe: Kritik an „Willkommenskultur“

Getöteter Jogger in Südtirol, gesichtete Exemplare in Vorarlberg: Abgeordneter Eric Beißwenger fordert Eindämmung von Raubtieren.

24.04.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Wölfe, Bären und Elche in Deutschland? Bei dieser Frage scheiden sich derzeit die Geister, die Diskussionen sind kontrovers. Manche sind der Ansicht, solche Tiere müssten geschützt werden. Als „großen Kritiker dieser Willkommenskultur“ hat sich am Wochenende bei der Hegeschau im Landkreis Lindau selbst der Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger (CSU) bezeichnet – und das, nachdem vergangene Woche im Lechtal unweit von Füssen ein Bär, der offenbar ein Wildtier getötet hatte, in die Fotofalle getappt war. Zudem vermeldete die Vorarlberger Polizei, dass zwei Spaziergängerinnen im Montafon gleich zwei Exemplare gesehen haben wollten.

