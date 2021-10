Bahnübergang in Hergensweiler ab Montag, 25. Oktober voll gesperrt

Vollsperrung am Bahnübergang in der Altmannstraße Ecke Säntisstraße in Hergensweiler. Am Montag, 25. Oktober, sollen die Arbeiten der Deutschen Bahn weiter gehen – Arbeitsmaterial wie die Rohre sind bereits vorbereitet. Ab dem 30. Oktober sollte der Bahnübergang wieder für alle passierbar sein.