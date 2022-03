Lond it luck!

Eine scheinbare Erfolgsnachricht von Abgeordneten zur Wiedereröffnung früherer Bahnhalte im Landkreis Lindau entpuppt sich als heiße Luft. Das kann jetzt helfen.

22.03.2022 | Stand: 10:14 Uhr

Es klang wie eine Erfolgsnachricht. „Die Reaktivierung von fünf Bahnhalten zwischen Lindau und Hergatz kommt“. Das verbreitete das Büro von Eric Beißwenger nach einem Gespräch des Landtagsabgeordneten und seiner Bundestagskollegin Mechthilde Wittmann mit der Spitze des Bayerischen Verkehrsministeriums in einer Pressemitteilung. Damit schien die einstimmige Forderung des Kreistages zu fruchten: Die Kreispolitiker hatten Freistaat und Bahn aufgefordert, sich an mehrere Zusagen zu halten und bis 2025 fünf frühere Bahnhalte im Landkreis Lindau zu reaktivieren. Verbunden war der einstimmige Beschluss mit einer Kritik an Bahn und Freistaat.