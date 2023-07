Bahnhöfe aus Gips, Leim und Fliegendraht

Bei der Jubiläumsausstellung der Modelleisenbahnfreunde Wangen am 1. und 2. Juli spielt der Hergatzer Bahnhof eine Rolle. Warum die Miniatur-Welten faszinieren.

Von Ingrid Kraft-Bounin

30.06.2023 | Stand: 10:02 Uhr

„In jedem Manne steckt ein Kind.“ Wer sich von diesem Sprichwort überzeugen will, ist bei den Modelleisenbahnfreunden Wangen goldrichtig. Seit 25 Jahren treffen sich jeden Dienstag mindestens ein paar von ihnen zum Gipsen, Schreinern, Schrauben, Modellieren und vor allem bei schlechtem Wetter einfach zum Spielen und Schwätzen. Das Jubiläum begehen die Modelleisenbahnfreunde am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr mit einer Modelleisenbahnausstellung in der Praßbergturnhalle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.