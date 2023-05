Ungewöhnliche Festnahme: Polizei fängt Schwan in Lindau ein

Tierischer Einsatz am Bahnhof Lindau-Insel: Die Bundespolizei muss einen Schwan einfangen. Dem gefällt das allerdings überhaupt nicht.

15.05.2023 | Stand: 16:07 Uhr

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Bundespolizei Lindau am Samstag am Bahnhof Lindau-Insel. Wie die Beamten mitteilen, ging am Vormittag eine Meldung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn ein, dass ein Schwan in die Oberleitung des Bahnhofs geraten sei. Zwei Streifen der Bundespolizei rückte daraufhin aus. Sie ließen die Gleise kurzzeitig sperren, weil der Schwan im Bahnbereich unterwegs war.

Schwan am Bahnhof Lindau-Insel eingefangen

Das Tier zeigte sich laut den Beamten sichtlich unbeeindruckt von der ganzen Situation. Zudem tat der Schwan durch Laute und seine Körpersprache seinen Unmut kund. Mithilfe einer Decke konnten die Beamten den Schwan schließlich einfangen.

Die Polizei überwältigte den Schwan mit einer Decke. Bild: Bundespolizei

Anschließend brachten sie den Schwan zu einem Tierarzt, um ihn untersuchen zu lassen. Danach ließen sie ihn frei - abseits des Bahnhofs.

